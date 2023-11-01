Посол Израиля сообщил, что заявлений россиян на репатриацию не стало меньше

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Заявлений граждан РФ на репатриацию из Израиля меньше не стало после эскалации конфликта вокруг Палестины. Об этом заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

При этом он сообщил, что сейчас израильское посольство в России осуществляет обработку всех заявок.

"Работа идет нормально. То есть нет сейчас особенных перебоев", – добавил посол.

Кроме того, заложники могут находиться в подземных тоннелях ХАМАС, включая лагерь в районе Джабалия на севере сектора Газа.

"Та пожилая женщина, которая была освобождена некоторое время назад, сказала, что их вели какими-то тоннелями", – рассказал Бен Цви в ответ на вопрос о боях в Джабалии и возможности пребывания там заложников.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в секторе Газа радикальным палестинским движением ХАМАС удерживается около пяти-шести граждан РФ. Кроме того, Викторов отметил, что РФ сохраняет контакты с израильскими Минобороны и МВД, а также рассчитывает на их помощь в вопросе освобождения российских заложников.

До этого представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что израильская сторона осуществила удары по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа при попытке ликвидировать командира радикальной палестинской организации ХАМАС.

МВД сектора Газа сообщало, что из-за израильских ударов по лагерю беженцев погибли и пострадали по меньшей мере 400 человек, при этом среди жертв были большое число женщин и детей.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ