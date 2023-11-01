Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Без успеха специальной военной операции РФ на Украине не останется ни русских, ни русскоязычных. Об этом сказал завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире радио КП.

"Не надо думать, что на Украине наши люди, они восстанут и свергнут режим. Да, не все там еще способны приблизиться к эталону украинства, бандеровскому украиномовному. Но это вопрос одного поколения. И Алиев, и помните, защитник православия крымчанин Усик был. Он заявил, что своих детей не будет учить русскому, и пел "Батько наш Бандера", и "Слава Украине", и все эти запрещенные нацистские лозунги", – сказал Скориков.

Эксперт заявил, что освобождение русских территорий является единственным способом остановить процесс украинизации.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия победит в конфликте на Украине, если Вашингтон перестанет поддерживать Киев. По словам Остина, правительство России ощущает, что западные страны устанут оказывать поддержку Украине.

Также завотделом Института стран СНГ Владимир Евсеев предполагал, что специальная военная операция по защите населения Донбасса может завершиться к 2025 году. По его расчетам, в мире намечается дефицит боеприпасов. При этом киевский режим каждый день тратит около 8 000 снарядов, а эти потери нужно как-то восполнять, уточнил он.

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