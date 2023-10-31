В Пентагоне признали, что РФ победит Украину без американской помощи Киеву

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Российская сторона победит в конфликте на Украине, если Вашингтон перестанет оказывать поддержку Киеву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.

В ходе слушаний в комитете по ассигнованиям сената конгресса США он уточнил, что российские власти "чувствуют, что Запад устанет от поддержки Украины", после чего Москва одержит верх.

"Так и произойдет, если мы не будем поддерживать Украину, тогда Путин (президент РФ Владимир Путин. – Прим. ред) победит", – поделился Остин.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что Украина оказалась в трудном положении из-за решения Штатов помогать Израилю.

До этого СМИ писали, что Вашингтон пытается воспользоваться обострением палестино-израильского конфликта, чтобы скрыть свое поражение на Украине. По словам автора материала, в настоящее время все внимание прессы концентрируется на происходящем в секторе Газа, а не на Украине.

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