Фото: Министерство обороны РФ

Заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда", что специальная военная операция по защите населения Донбасса может завершиться к 2025 году.

"Десятилетний конфликт на Украине маловероятен. Я думаю, что к 2025 году СВО завершится, поэтому важно сосредоточиться на текущей ситуации", – прокомментировал эксперт заявление украинского политика о том, что конфликт может растянуться на десятилетия.



По мнению Евсеева, в мире намечается дефицит боеприпасов, на что также влияет ситуация в Израиле. Между тем, Украина каждый день тратит около 8 000 снарядов, а эти потери нужно как-то восполнять, уточнил он.

Ранее французский генерал Бруно Клермон заявил, что окончание конфликта на Украине на текущем этапе означало бы победу России. Контрнаступление украинских сил не привело к достижению заявленных целей, а выход к первой линии обороны российских сил не привел к краху системы обороны ВС РФ, писало французское издание.

Ранее об окончании украинского контрнаступления заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он добавил, что Вооруженные силы России перешли к активным боевым действиям почти по всей зоне СВО.

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