ВСУ без поддержки с воздуха стали добычей для авиации РФ – СМИ

Фото: министерство обороны РФ

ВСУ не могут бороться с авиаударами российских сил из-за нехватки собственной авиации. Такую оценку дает украинское издание Kyiv Independent.

"Без поддержки авиации солдаты становятся добычей во время ежедневных вылетов российской авиации с планирующими бомбами", – указано в сообщении.

Отставной полковник ВСУ Сергей Кивлюк заявил изданию, что самолеты ВС РФ наносят удары по украинским силам "с полной безнаказанностью".

В материале также приводится мнение аналитика Центра анализа европейской политики Нико Ланге, который отмечает, что украинским силам в целом сложно бороться с российской авиацией. Источник издания из украинской разведки согласился с оценками экспертов.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что зенитные ракетные комплексы российской армии сбили 24 самолета Вооруженных сил Украины за пять дней.

До этого сообщалось, что американские ЗРК Patriot не способны перехватить фугасные авиационные бомбы России. Такой вид вооружения сложно перехватить в связи с их скоростью, так как "бомбы редко находятся в воздухе чуть более минуты", при этом современные ПВО не предназначены для такой задачи.

Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки