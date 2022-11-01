Политолог назвал Великобританию традиционно русофобской страной

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что она ожидает ответа Лондона по поводу возможного сообщения экс-премьера Соединенного Королевства Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену после взрыва на "Северных потоках", сообщает RT.

Он предположил, что никакой реакции от Великобритании ждать не стоит, поскольку это традиционно русофобская страна, которая не сочтет нужным отчитываться перед своими противниками.

"Сегодня в мире уже нет такого скандала, который бы смутил английское правительство", – заявил политолог.

Как считает Бальбек, официальный Лондон отвечает на вопросы, лишь когда ему это нужно. Он также не исключил, что Великобритания обвинит РФ в том, что она сама это придумала. В связи с этим политолог призвал не придавать значения поведению англичан, поскольку оно не изменится в лучшую сторону.

"Впрочем, это хороший пример нам – делай что нужно для страны и игнорируй скандалы, это позиция сильного", – заключил эксперт.

Ранее Захарова заявила, что ждет от Британии официальный комментарий относительно сообщения, якобы отправленного Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену после подрыва "Северных потоков" со словами it’s done.

Захарова подчеркнула, что люди по всему миру имеют право знать, что стало с мировой энергетической безопасностью и какую роль в этом сыграли США и Великобритания.

До этого сообщалось, что экс-глава британского правительства написала Блинкену сообщение сразу после диверсии на "Северных потоках" "все сделано".

В конце сентября на обоих газопроводах "Северный поток" выявили утечки газа. Всего было зафиксировано четыре повреждения, в результате чего поставки газа по трубопроводам были остановлены. Российские власти считают, что утечки стали следствием диверсии.



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