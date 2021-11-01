В Киеве заявили, что встреча с Путиным для Зеленского может закончиться капитуляцией

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Потенциальная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией Киева. Такое мнение выразил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Встреча Путина и Зеленского потенциально очень опасна. <...> Слишком разные весовые категории у Путина и Зеленского. После такой встречи всей стране может быть не до шуток. Потому что Путин будет встречаться только в одном формате – это капитуляция руководства страны. <...> Путин готовит капитуляцию Зеленского", – приводит слова Турчинова РИА Новости.

Экс-секретарь СНБО Украины также напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал закончить внутренний конфликт за две недели, но сейчас, три года спустя, боевые действия все еще идут.

Ранее Зеленский заявил о заинтересованности во встрече с Путиным в любом формате. Он сообщил и о шансах на встречу "нормандской четверки". По его словам, Киев готов к ней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что перспективы встречи Путина с Зеленским пока не просматриваются из-за позиции Киева по Минским соглашениям.