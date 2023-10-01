У Турции нет ожиданий от Евросоюза относительно вступления в объединение – Эрдоган

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Турция ничего не ожидает от Европейского союза в вопросе возможности вступления республики в объединение. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит ТАСС.

"У нас нет никаких ожиданий от Европейского союза, который заставляет нас ждать уже 60 лет. Если они откажутся от своего несправедливого отношения к Турции, особенно касательно выдачи виз, то они исправят свои ошибки", – заявил Эрдоган.

Он также подчеркнул, что если ЕС не изменит свою политику в отношении Турции, то он "потеряет право ждать чего-либо" от этой страны.

Ранее Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС могут разойтись, если ЕС не предпримет шаги по вступлению Турции в свой состав. Тогда Эрдоган подчеркнул, что Запад уже более пятидесяти лет не может выполнить обещание, данное Турции в 1963 году, когда эта страна подписала соглашение об ассоциации с ЕЭС, и тормозит процесс вступления Турции в состав Евросоюза.