Партия экс-премьера Словакии Фицо лидирует на выборах в парламент страны

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Партия "Направление – социальная демократия", лидером которой является бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидирует на парламентских выборах страны, которые прошли в субботу, 30 сентября. Об этом сообщает Словацкое телевидение.

Отмечается, что данная партия заручилась поддержкой 24,67% избирателей после обработки данных с 30,14% участков.

На втором месте находится либеральное движение "Прогрессивная Словакия", которое набирает 12,58% голосов. Отмечается, что разрыв между ними постепенно сокращается.

Ранее сообщалось, что Сеттха Тхависин был избран новым премьер-министром Таиланда на совместном голосовании нижней палаты и сената парламента. Тхависин баллотировался в премьеры страны от партии "Ради Таиланда".

До этого стало известно, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подал президенту Эдгару Ринкевичу заявление об уходе в отставку. По местному законодательству, вместе с главой правительства в отставку уходят и все остальные члены кабмина.

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