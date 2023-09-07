07 сентября, 15:00Политика
Экс-премьер Финляндии сообщила о желании уйти из политики
Фото: AP Photo/Sergei Grits
Бывшая глава правительства Финляндии Санна Марин попросила освободить ее от обязанностей депутата парламента, она планирует сложить с себя все политические полномочия. Об этом сообщается на сайте Социал-демократической партии Финляндии, членом которой является Марин.
"Член парламента, бывшая премьер-министр Санна Марин назначена стратегическим советником Института Тони Блэра. На основании своей новой должности Марин просит освободить ее от обязанностей депутата", – указано в сообщении.
Отмечается, что Марин стала одним из самых популярных политиков в стране, в 34 года она заняла пост главы финского правительства, что сделало ее самым молодым председателем кабмина в мире.
В апреле этого года Марин участвовала в парламентских выборах и признала поражение Социал-демократической партии. Она также поблагодарила всех сторонников за поддержку.
Позже экс-премьер передала президенту республики Саули Ниинисте заявление об отставке правительства после проигрыша на выборах.
Отмечалось, что победу на финских выборах одержала Национальная коалиционная партия, возглавляемая на тот момент Петтери Орпо. В конце июня парламент Финляндии утвердил Орпо на должность премьер-министра страны.
Правительство Финляндии подало заявление об отставке
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