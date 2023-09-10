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Крупнейшая оппозиционная коалиция Польши "Гражданская платформа" обещает в случае своей победы на парламентских выборах привлечь к государственному трибуналу президента, премьера и других чиновников. Об этом сообщает РИА Новости.

Выборы в парламент пройдут в Польше 15 октября, их победитель сформирует новое правительство.

"Поставить перед государственным трибуналом Анджея Дуду (президент Польши), Матеуша Моравецкого (премьер-министр), Яцека Сасина (министр государственных активов), Збигнева Зибро (министр юстиции, генеральный прокурор), Адама Глапинского (глава Национального банка), Мачея Свирского (глава национального совета по телевидению и радиовещанию), Петра Глиньского (министр культуры)", – указано в предвыборной программе оппозиции.

В случае победы оппозиционная коалиция также собирается направить заявления в прокуратуру и привлечь к ответственности за коррупцию и экономические преступления ряд других чиновников, а также руководителей крупных компаний.

Ранее политолог Антон Орлов заявил, что Америка продолжает тратить деньги на антироссийские настроения в Восточной Европе, чтобы сохранить у власти лидеров этих стран, ведь они лояльны США. При этом граждане стран Прибалтики, Молдавии, Польши устали от беженцев, инфляции и военных действий, уточнил он.

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