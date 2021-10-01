Президент Туркмении охарактеризовал отношения с Россией

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Туркмения и Россия являются стратегическими партнерами, и их отношения не подвержены внешней конъюнктуре. Об этом в интервью ТАСС заявил глава центральноазиатского государства Гурбангулы Бердымухамедов.

"Отношения Туркменистана и России – это отношения двух стратегических партнеров. И данная характеристика говорит о том, что туркмено-российское сотрудничество является всеобъемлющим, долгосрочным, неподверженным внешней конъюнктуре", – сказал Бердымухамедов.

Туркменский лидер также коснулся личных отношений с Владимиром Путиным. По его словам, общение с российским президентом проходит в доверительном, дружеском ключе, диалог глав двух государств всегда предметен и нацелен на результат.

27 сентября Путин направил Бердымухамедову телеграмму по случаю 30-летия провозглашения независимости Туркмении. В своем послании президент выразил уверенность в том, что с двух сторон будет обеспечено наращивание всего комплекса связей между странами.

Он напомнил, что между государствами имеется и политический диалог, и плодотворное сотрудничество в различных областях, и взаимодействие в рамках СНГ и других международных структур.

