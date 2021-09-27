Путин выразил уверенность в наращивании двусторонних связей РФ и Туркмении

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Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову по случаю 30-летия провозглашения независимости республики, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер выразил уверенность, что с двух сторон будет обеспечено наращивание всего комплекса связей между странами.
"Ваша страна добилась больших успехов в экономической и социальной сферах. Проводимая Туркменистаном политика позитивного нейтралитета способствует упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе", – подчеркнул президент.
Он добавил, что отношения между двумя государствами развиваются в духе стратегического партнерства. Есть и политический диалог, и плодотворное сотрудничество в различных областях, и взаимодействие в рамках СНГ и других международных структур.
Ранее российский лидер провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе него политики обстоятельно обсудили нынешнюю ситуацию в Афганистане, подчеркнули важность поддержания в стране мира и недопущения насилия.
Они также выразили готовность к сотрудничеству в вопросах недопущения распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности.
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