Глава ФСБ сообщил о попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ

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Страны Запада пытаются расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

Традиционным инструментом для вмешательства во внутренние дела независимых государств он назвал иностранные и международные неправительственные организации.

В частности, подчеркнул он, спецслужбы отмечают рост активности в Афганистане подразделений запрещенной в РФ террористической организации ИГ, планирующих экспансию в страны СНГ. Он отметил, что эти подразделения объединены в так называемый "Вилаят Хорасан".

"В тесной связи с ним действуют "Джамаат Ансаруллах" и "Исламское движение Восточного Туркестана". Их цель – создание плацдарма для экспансии на пространство СНГ", – цитирует Бортникова РИА Новости.

По информации директора ФСБ, предположительно, эта экспансию будут проводить боевикииз числа граждан центральноазиатских республик.

По словам Бортникова, в целом террористы понимают, что разгромлены на территории Сирии и Ирака, поэтому уводят оставшиеся силы за пределы Ближнего Востока.

Он подчеркнул, что они создают новые зоны нестабильности в Азии и Африке и формируют сети спящих ячеек в Европе.

Накануне Владимир Путин рассказал, что за девять месяцев 2019 года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности. Глава государства подчеркнул, что хороших результатов удалось достигнуть и по другим направлениям работы, в частности, в противодействии зарубежным спецслужбам.

