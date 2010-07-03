Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

06 ноября, 20:58

Арестованный по подозрению в подготовке теракта в Москве является гражданином Киргизии

происшествия

Фото: соцсети

Талант Онуров, арестованный по подозрению в подготовке теракта в Москве, является гражданином Киргизии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря киргизского посольства в России Гулбарчын Байымбетову.

"Талант Онуров, арестованный в Москве, является гражданином Киргизии. Ему назначен адвокат, который приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела", – сказала Байымбетова, отметив, что этот вопрос находится на особом контроле у правительства Киргизии.

Ранее пресс-секретарь Черемушкинского суда Москвы Ирэна Козаева сообщила, что 3 ноября был арестован 30-летний сторонник радикального ислама Талант Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве. Онуров в течение 9 месяцев искал сообщников, выбирал место и способ совершения теракта.

Онурову инкриминируется совершение преступления по статье "Покушение на совершение террористического акта".

Представитель московского главка СК Юлия Иванова сообщила, что уроженец Киргизии, задержанный по подозрению в подготовке теракта, сознался в преступлении. Она заявила, что в сентябре 2019 года он приехал в Москву с этой целью и в течение месяца изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, выбирал место для совершения противоправных действий.

В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика