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Талант Онуров, арестованный по подозрению в подготовке теракта в Москве, является гражданином Киргизии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря киргизского посольства в России Гулбарчын Байымбетову.

"Талант Онуров, арестованный в Москве, является гражданином Киргизии. Ему назначен адвокат, который приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела", – сказала Байымбетова, отметив, что этот вопрос находится на особом контроле у правительства Киргизии.

Ранее пресс-секретарь Черемушкинского суда Москвы Ирэна Козаева сообщила, что 3 ноября был арестован 30-летний сторонник радикального ислама Талант Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве. Онуров в течение 9 месяцев искал сообщников, выбирал место и способ совершения теракта.

Онурову инкриминируется совершение преступления по статье "Покушение на совершение террористического акта".

Представитель московского главка СК Юлия Иванова сообщила, что уроженец Киргизии, задержанный по подозрению в подготовке теракта, сознался в преступлении. Она заявила, что в сентябре 2019 года он приехал в Москву с этой целью и в течение месяца изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, выбирал место для совершения противоправных действий.

