Французский посол останется в Нигере, несмотря на требование покинуть страну – СМИ

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Французский посол Сильвен Итте продолжает оставаться в Нигере вместе со своей семьей несмотря на давление властей, направленное на его выдворение из здания французского посольства в Ниамее. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Отмечается, что мятежные военнослужащие направили французской стороне информацию о том, что полицейская служба Нигера получила указания, они намерены выдворить Итте из страны, ему дали два дня на сборы.

При этом власти Франции продолжают настаивать на том, чтобы дипломат оставался в резиденции, добавили в эфире радио. Французские власти выразили мнение, что у мятежников нет законного права требовать отъезда главы дипмиссии.

По словам дипломатического источника, сотрудников нигерской полиции у здания посольства становится все больше, это свидетельствует о давлении, оказываемом на французского дипломата.

Ранее сообщалось, что посла Франции в Нигере лишили дипломатической неприкосновенности.

В конце июля в Нигере произошел государственный переворот, ответственность за который взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства, свергнув Мохамеда Базума с этого поста.

Мятежники порекомендовали мировому сообществу не вмешиваться во внутренние дела страны, говоря, что это может привести к катастрофическим последствиям.

Во вторник, 22 августа, власти Алжира отказали Франции в использовании их воздушного пространства для проведения военной операции на территории Нигера. В Алжире выступили за дипломатическое урегулирование конфликта.



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