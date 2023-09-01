На "Курганмашзаводе" заявили, что американская БМП Bradley уступает БМП-3 в боевой мощи

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Анализ трофейной боевой машины пехоты (БМП) американского производства Bradley показал, что она полностью уступает по боевой эффективности БМП-3. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" Романа Хромова.

Так, американская боевая машина уступает отечественной по совокупности характеристик, подвижности, огневой мощи, удобству в эксплуатации, обслуживанию и ремонту.

К примеру, по словам Хромова, БМП Bradley вооружена только автоматической пушкой калибром 25 миллиметров и не может плавать без предварительной подготовки, в отличие от БМП-3.

Хромов отметил, что анализ между двумя боевыми машинами проводили еще в 1991 году, когда с американской БМП столкнулись на тендере в ОАЭ, которые выбирали технику для своих войск.

Ранее американский военный эксперт Мэтью Хо заявил, что Соединенные Штаты боятся, что их новейшая военная техника может попасть в руки России и Китая, в связи с чем не отправляют ее на Украину.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что захваченную во время спецоперации на Украине трофейную технику представили в подмосковном парке "Патриот".



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