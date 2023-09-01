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Французский президент Эммануэль Макрон не способен ничего противопоставить стремлению африканских государств тянуться к России, которая олицетворяет альтернативу колониальному Западу. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

По его словам, африканские страны воспринимают Россию как наследницу СССР, оказывавшего значительную помощь данному региону. Кроме того, Запад никогда не ставил задачу способствовать развитию континента.

Пушков отметил, что ставка на коррупцию в местных элитах позволяла западным странам сохранять влияние до той поры, пока не появилась альтернатива прежним метрополиям в лице стран БРИКС. Это вызывает растерянность и одновременно раздражение у Макрона, считает сенатор.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия оказывает зерновую помощь странам Африки, несмотря на препятствия, которые в отношении РФ устраивают другие страны.

До этого СМИ сообщали о том, что британская разведслужба МИ-6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков националистических и неонацистских формирований для противодействия сотрудничеству России со странами континента.



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