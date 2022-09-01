Более 10 тыс наблюдателей зарегистрировались на выборы 9–11 сентября в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Корпус наблюдателей зарегистрировали 10 300 заявок от желающих поработать на выборах муниципальных депутатов 9–11 сентября в Москве. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

Руководитель штаба Вадим Ковалев отметил, что на каждом избирательном участке будут присутствовать не только видеокамеры, но и наблюдатели.

"Штаб проверяет любое их обращение и связывается для разбора тех или иных ситуаций. Это очень сознательные горожане, я бы хотел еще раз поблагодарить всех за активность", – сказал Ковалев.

Обучение уже прошли 8 000 человек, которые смогут обеспечить прозрачность и соблюдение всех процедур на выборах. Отмечается, что с каждым годом в голосовании появляются нововведения, поэтому все наблюдатели, вне зависимости от прошлого опыта, должны пройти курсы.



Желающие проходят обучение в онлайн и офлайн формате. При дистанционном образовании для проверки знаний предусмотрен специальный тест.

"Десять преподавателей читают лекции по основам избирательного права, обучают пользованию приложением "Мобильный наблюдатель", дают практические советы по работе на участках. Особое внимание уделяют специфике голосования при наличии электронного реестра избирателей и других новинок на предстоящих выборах", – говорится в сообщении.

Набор наблюдателей в Москве продолжается. Чтобы попасть в Корпус необходимо заполнить заявку на сайте.

Ранее москвичам показали проект бюллетеня для выборов муниципальных депутатов. Благодаря макетам избиратели смогут заранее ознакомиться с расположением кандидатов от разных субъектов. Кроме того, каждый проект бюллетеня содержит информацию о количестве разрешенных отметок.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

