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Соединенные Штаты не могут диктовать Индии условия и требовать от нее разрыва отношений с Россией, заявил индийский писатель и журналист Уллех Н. П.

"Если США подумали, что они могут диктовать условия Индии <...>, то наш ответ таков: мы не ваши вассалы. США не следует ожидать, что Индия будет считать чужих врагов своими. У нас есть свои стратегические интересы точно так же, как и у них", – написал он в своей статье для газеты Wiener Zeitung.

Автор подчеркнул, что для Индии военные связи с Россией имеют решающее значение, поскольку отношения между двумя странами длятся уже много десятилетий. Он также напомнил, что Москва ранее поддержала Нью-Дели во многих серьезных конфликтах, включая кризис в Кашмире и Бангладеш.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Индия сорвала план США по изоляции России, резко увеличив импорт удобрений из РФ. В статье были приведены данные индийского министерства промышленности и торговли, согласно которым с апреля по июнь Нью-Дели закупил у Москвы рекордные 7,74 миллиона тонн удобрений. Помимо этого были увеличены поставки подсолнечного масла и угля, а также других товаров.

США начали оказывать давление на другие страны, требуя разорвать отношения с Россией, после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.