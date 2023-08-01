Володин обвинил Киев в поддержке преступлений против детей на высоком уровне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Киевский режим поддерживает преступления против детей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем официальном телеграм-канале.

Он обвинил Украину в торговле детьми. По его словам, многие страны выступают против суррогатного материнства. Так, например, в РФ действует норма, запрещающая иностранным гражданам пользоваться услугами суррогатных матерей. Аналогичные запреты установлены в КНР, Франции, Германии, Италии, Индии и на территории других государств.

Однако Киев идет по пути Запада, поддерживая преступления против детей на высоком уровне, подчеркнул Володин. По его словам, на Украине активно пропагандируют идею суррогатного материнства.

"Реклама размещается в автобусах, в соцсетях, нанимаются агенты для вербовки молодых женщин по всей стране. Тысячи украинских девушек, чьих супругов забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы прокормить себя", – говорится в его публикации.

Володин назвал подобную деятельность аморальной и нелегальной. Кроме того, он уверен, что контроль за ней ведется Западом. Парламентарий обратил внимание, что главной клиникой по суррогатному материнству руководит гражданин Германии.

Спикер ГД считает, что Украина истребляет свой народ в угоду Западу. По его словам, многие вынуждены были бежать из страны, мужчины против своей воли были призваны, а женщины рожают для иностранных граждан.

В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон, согласно которому в РФ запрещается оказывать услуги суррогатного материнства для граждан других государств.

Воспользоваться подобными услугами могут лишь российские граждане или же одинокие женщины, также являющимися гражданками РФ. Для этого необходимо предоставить справки, что россиянка сможет самостоятельно выносить и родить ребенка по медицинским показаниям.

В свою очередь, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила принятый закон. Она отметила, что у российской стороны просто не получается узнать, что происходит с ребенком после того, как его отдадут в другую семью.



Услугами суррогатных матерей в РФ могут воспользоваться только россияне