Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому в РФ запрещается оказывать услуги суррогатного материнства для граждан других государств. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Под запрет также подпали одинокие мужчины.

Теперь воспользоваться подобными услугами смогут лишь российские граждане или же одинокие женщины, также являющимися гражданками РФ. Для этого необходимо предоставить справки, что россиянка сможет самостоятельно выносить и родить ребенка по медицинским показаниям.

В начале декабря думские депутаты одобрили инициативу о запрете на суррогатное материнство в России для иностранцев. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, такое решение позволит предотвратить торговлю российскими детьми.

Позже решение поддержали и сенаторы Совета Федерации. Однако во время переговоров в СФ уточнили, что запрет не будет распространяться на случаи, когда российский гражданин состоит в зарегистрированном браке с гражданином другого государства.



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