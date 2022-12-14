16:14Общество
Мизулина предложила наделить эмбрионы в пробирке правовой защитой
Фото: depositphotos/vchalup2
Эмбрионы, которые появились после оплодотворения в пробирке, не обладают должной защищенностью, этот вопрос необходимо урегулировать в правовом поле, считает сенатор Елена Мизулина.
По ее словам, данная тема возникла во время обсуждения инициативы о запрете суррогатного материнства в России для граждан другого государства.
"Когда происходит оплодотворение in vitro, в пробирке – как правило, это происходит в течение недели – эти половые клетки никак не защищены правовым образом. По сути, они уже не в теле генетических родителей, еще не в теле суррогатной матери, и соответственно, эмбрион беззащитный и с ним можно делать все что угодно", – цитирует Мизулину РИА Новости.
8 декабря депутаты Госдумы поддержали инициативу, согласно которой запрещаются услуги на суррогатное материнство в России для иностранцев. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подобное решение поможет предотвратить торговлю детьми.
Сегодня, 14 декабря, сенаторы Совфеда также одобрили данный законопроект. В ходе совещания уточнялось, что запрет не будет распространяться на случаи, когда российский гражданин состоит в зарегистрированном браке с иностранцем.
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