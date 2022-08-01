Блинкен назвал Китай ответственным за возможное обострение из-за Тайваня

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Китай должен проявить ответственность и воздержаться от шагов, направленных на усиление напряженности на Тайване в ситуации с визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает РИА Новости.
"Если спикер решит посетить, а Китай попытается создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряженность, это будет полностью на Пекине", – сказал он.
По словам Блинкена, решение о посещении Тайваня принимает лично Пелоси, поскольку Конгресс США является независимой государственной структурой. Он также напомнил, что представители американской законодательной власти ранее уже посещали остров.
Ранее сообщалось, что американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань вечером 2 августа. На следующий день она встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и посетит республиканский парламент.
О том, что Пелоси отправилась в азиатское турне, также сообщали американские СМИ. Также отмечалось, что в ходе турне она может посетить Тайвань.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, реагируя на данную информацию, предупредил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям".
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