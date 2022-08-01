Посла РФ вызвали в МИД Швеции в связи с публикацией о гибели шведского наемника на Украине

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Посла РФ в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвали в МИД Швеции в связи с комментарием российского посольства о гибели шведского наемника на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Посла России вызывали в МИД Швеции сегодня. Это было решение МИД Швеции. Из-за нашего комментария, да", – заявили в российской дипмиссии.

25 июля посольство России в Швеции написало в своих соцсетях, что шведские журналисты в материале про гибель шведского гражданина Эдварда Патриньяни создали "позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника".

После этого в МИД Швеции объявили о намерении вызвать посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева в связи с данным заявлением.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.