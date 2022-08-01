Филиппины и Россия ведут переговоры о поставках российских удобрений – посол РФ

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Филиппины и Россия ведут переговоры о поставках российских удобрений, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Маниле Марат Павлов.

По его словам, тема поставок удобрений поднимается филиппинской стороной на самом высоком уровне.

Пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, был подписан в Стамбуле 22 июля. Речь идет о соглашении между Россией, Турцией, Украиной и ООН о создании четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы исключить провокации и не допустить контрабанды оружия.

Еще один документ – меморандум между РФ и ООН – фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию ограничений против России на экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений. Также были прописаны механизмы вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

