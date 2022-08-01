Спецпредставитель генсека ООН призвала избегать эскалации в Косово

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Спецпредставитель и глава миссии ООН в самопровозглашенной республике Косово Кэролайн Зиадэ призвала не допускать дальнейшую эскалацию и восстановить свободное движение, сообщили РИА Новости в Миссии ООН по делам временной администрации в Косово.

Она также призвала добросовестно решать проблемы посредством диалога при содействии Евросоюза, чтобы укрепить стабильность и безопасность для всех.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает власти Республики Косово, США и Евросоюз соблюдать права сербского населения края и прекратить провокации. По словам Захаровой, решение Приштины начать с 1 августа принудительную замену личных документов и регистрационных автомобильных номеров местных сербов свидетельствует о провале посреднической миссии ЕС в Косове.

Вечером 31 июля в северных регионах Республики Косово раздались сигналы воздушной тревоги. По данным местных СМИ, в районе пограничного пункта в городе Косовска-Митровица были замечены вооруженные автоматами косовские силовики в полном боевом обмундировании.

Сербы приступили к возведению баррикад в городах Рударе и Зупча, надеясь преградить путь албанскому спецназу. По словам президента Сербии Александра Вучича, албанские вооруженные формирования планируют в полночь начать силовую операцию на севере республики.

Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.