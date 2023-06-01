Anti-Corruption Foundation International признали нежелательной организацией в РФ

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Минюст РФ внес в перечень международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, американскую структуру Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Anti-Corruption Foundation International признали иноагентом в РФ в декабре 2022 года. Тогда вместе со структурой в перечень иноагентов также попали организация "Роскомсвобода", "Феминистское Антивоенное Сопротивление" и автономная НКО "Спортивное ЛГБТ-сообщество".

Ранее также сообщалось о начале процедуре признания экс-главы ФБК Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) иноагентом.

Как отметил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, Навальный до сих пор публикует в социальных сетях комментарии и видео, которые дискредитируют спецоперацию и органы власти.

Мосгорсуд запретил деятельность ФБК на территории РФ