Эксперт предположил дальнейшее развитие отношений между РФ и Киргизией

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Киргизия нуждается в стабильных отношениях с Россией. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил политолог и эксперт по СНГ Аслан Рубаев.

"Киргизия – довольно зависимая от российской экономики страна. Мы направляем значительные экономические ресурсы на ее поддержку и делаем все для того, чтобы ассимилировать трудовых мигрантов из Киргизии", – сообщил он.

По словам Рубаева, Киргизия не представляет интереса ни для Китая, ни для стран Запада. Ухудшение отношений с РФ для Киргизии "подобно смерти", заявил он.

Вместе с тем политолог предположил, что в дальнейшем взаимоотношения двух государств будут только укрепляться и развиваться.

Ранее Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров заявили о намерении продолжить сотрудничество стран в борьбе с терроризмом. Помимо этого, государства будут взаимодействовать в вопросах пресечения религиозного экстремизма и других форм преступности.

