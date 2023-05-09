Мишустин призвал Киргизию обеспечить российскому бизнесу комфортные условия

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Москва рассчитывает, что Бишкек предоставит комфортные условия российскому бизнесу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По его словам, Россия вошла в список крупнейших инвесторов в экономику Киргизии. Объем капиталовложений составил более 2 миллиардов долларов.

"Важно в полной мере задействовать потенциал российско-киргизского фонда развития и Российского экспортного центра, активно работать с малым и средним бизнесом", – указал премьер-министр.

Мишустин подчеркнул, что Россия поддерживает коллег из Киргизии в сфере налогового администрирования. В результате этого был сформирован эффективный контроль за товарными потоками, а также возросли поступления налогов, акцизов и таможенных сборов, перечислили он.

Кроме того, премьер-министр добавил, что Росатом ведет работу по рекультивации объектов уранового наследия в стране.

Ранее говорилось, что Россия и Киргизия продолжат сотрудничество в сфере борьбы с международным терроризмом и в сфере информационной безопасности. Помимо этого, стороны продолжат взаимодействие в сфере информационной безопасности на основе Соглашения между Правительством РФ и Правительством Киргизской Республики.

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