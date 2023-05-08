РФ может создать зону свободной торговли с ОАЭ и Египтом

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) проводит переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Египтом о создании экономической зоны для свободной торговли. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников

"На сегодняшний день у ЕАЭС есть действующее временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном. <...> В активной фазе также переговоры с Египтом и ОАЭ", – приводит его слова ТАСС.

Решетников отметил, что создание зоны для свободной торговли позволит укрепить связи с Ближневосточным регионом и наладить как производственные, так и логистические цепочки.

Ранее Решетников отмечал, что правительство РФ ратифицирует рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он также пояснил, что ратификация соглашения поможет российскому бизнесу снизить затраты при экспорте продукции в другие страны.

До этого Турция распространила список подпавших под ограничения товаров, которые запрещены для транзита в РФ.

По словам главы Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Теджделиоглу турецкие товары, в которых присутствуют компоненты других государств, разрешается направлять в РФ.



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