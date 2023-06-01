Столтенберг заявил, что 700 военных НАТО выдвинулись в Косово

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Североатлантический альянс отправил 700 военных в Косово, однако это не значит, что НАТО не поддерживает мирное урегулирование вопроса, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг на встрече глав МИД стран – членов организации.

"700 военных НАТО уже выдвинулись в Косово для поддержки наших сил. Однако это не означает отказа от мирного урегулирования, НАТО полностью поддерживает переговоры под эгидой ЕС", – цитирует его ТАСС.

Беспорядки на севере Косова начались 29 мая в связи с требованием сербских протестующих отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Впоследствии прибывшие на место представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали митингующих.

Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что один из сотрудников спецназа Косова открыл по протестующим сербам огонь из автомата Калашникова и ранил одного человека. Медицинская помощь понадобилась 52 сербам и 41 бойцу КФОР.

30 мая замгенсека НАТО Мирчу Джоанэ заявил, что контингент КФОР продолжит выполнять свои полномочия в Косове.

