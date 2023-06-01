Президент Хорватии назвал лозунг "Слава Украине" нацистским

Фото: Keystone via AP/ТАСС/Salvatore Di Nolfi

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что приветствие "Слава Украине" является националистическим. Об этом сообщает Хорватское радио и телевидение.

По мнению лидера Хорватии, между запрещенным приветствием хорватских усташей-нацистов "За дом готовы!" и "Слава Украине" нет разницы.

"Это приветствия самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев – сколько смогли", – заявил Миланович.

Он также сравнил лозунг "Слава Украине" с нацистским приветствием "Sieg Heil!" и отметил, что не хочет слышать подобное на территории Хорватии.

По словам Милановича, лидеры стран Запада, особенно в Канаде, привыкли к таким выражениям из-за неграмотности.

Ранее Миланович назвал действия Запада на Украине глубоко аморальными. По его словам, любое участие в этом конфликте смертельно опасно.

До этого хорватский лидер заявлял, что Россию провоцировали на конфликт на Украине с 2014 года.

