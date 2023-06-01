00:17Политика
Президент Хорватии назвал лозунг "Слава Украине" нацистским
Фото: Keystone via AP/ТАСС/Salvatore Di Nolfi
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что приветствие "Слава Украине" является националистическим. Об этом сообщает Хорватское радио и телевидение.
По мнению лидера Хорватии, между запрещенным приветствием хорватских усташей-нацистов "За дом готовы!" и "Слава Украине" нет разницы.
"Это приветствия самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев – сколько смогли", – заявил Миланович.
Он также сравнил лозунг "Слава Украине" с нацистским приветствием "Sieg Heil!" и отметил, что не хочет слышать подобное на территории Хорватии.
По словам Милановича, лидеры стран Запада, особенно в Канаде, привыкли к таким выражениям из-за неграмотности.
Ранее Миланович назвал действия Запада на Украине глубоко аморальными. По его словам, любое участие в этом конфликте смертельно опасно.
До этого хорватский лидер заявлял, что Россию провоцировали на конфликт на Украине с 2014 года.
Хорватия не будет передавать вооружения Украине
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