Президент Хорватии заявил, что РФ провоцировали на конфликт на Украине с 2014 года

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Россию провоцировали на конфликт на Украине с 2014 года. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Он пояснил, что с начала спецоперации прошел год, а вопрос о танках только подняли. Миланович задался вопросом, почему боевые машины не отправили на Украину в первый же день.

"Немецкие и американские, которые вовсе туда не пойдут. Все немецкие танки туда отправим, при том что свыше тысячи оставшихся от СССР уничтожены, та же судьба ждет и эти танки", – сказал Миланович.

Он также спросил, является ли победа над ядерной "супердержавой, которая воюет на своих границах в другой стране, в которую вторглась", целью этого конфликта. Хорватский лидер также задался вопросом, возможно ли победить такое государство конвенциональными средствами.

"Каков ответ – возможно ли разделить на части? И тогда они в отчаянии выпустят 6 тысяч ядерных боеголовок, и все будут плакать", – приводит слова Милановича Хорватское радио и телевидение.

Президент назвал реальной такую опасность и добавил, что говорит об этом уже год, но ничего не изменилось.

Ранее Миланович назвал действия Запада на Украине глубоко аморальными. По его словам, немецкие танки лишь сильнее объединяют Россию и Китай. Он также сказал, что любое участие в этом смертельно опасно.

До этого правительство Германии решило предоставить Киеву танки Leopard. ФРГ также позволит другим государствам реэкспортировать машины. Планируется, что в рамках первого этапа Украина получит роту в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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