В МИД Украины назвали слова президента Хорватии о Крыме неприемлемыми

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Слова президента Хорватии Зорана Милановича о Крыме являются недопустимыми, поскольку подвергают сомнениям территориальную целостность Украины. Такое мнение высказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины", – говорится в публикации Николенко, размещенной на его странице в соцсети.

Вместе с тем представитель украинского МИД отметил ценность поддержки хорватских властей и народа для Киева.

Ранее Миланович высказал мнение о том, что Россия сталкивалась с провокациями для начала украинского конфликта с 2014 года.

Хорватский лидер в том числе задался вопросом, является ли победа над ядерной "супердержавой, которая воюет на своих границах в другой стране, в которую вторглась", целью этого конфликта, поскольку боевые действия продолжаются практически в течение года.



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