Отступающие подразделения ВСУ взорвали цистерну с кислотой в Северодонецке – МО РФ

Фото: ТАСС/Александр Река
Отступающие подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ взорвали на территории комбината "Азот" в Северодонецке цистерну с азотной кислотой. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, происшествие случилось около 19:00 по московскому времени 31 мая. Мизинцев считает, что это было сделано для создания зоны химического заражения, чтобы остановить наступление Вооруженных сил России.
"После подрыва поднялось (на высоту около одного километра) ядовитое облако оранжевого цвета, которое переместилось в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное", – сказал Мизинцев.
Он добавил, что в результате происшествия пострадали мирные жители.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что емкость с химикатами взорвали на комбинате "Азот" в Северодонецке. Тогда он добавил, что территория предприятия еще контролируется формированиями Украины.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Емкость с химикатами была взорвана на комбинате "Азот" в ЛНР
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