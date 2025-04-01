Трамп ожидает, что РФ пойдет на сделку по урегулированию конфликта на Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не вводить санкции против РФ и хотел бы, чтобы Россия пошла на заключение сделки по урегулированию кризиса на Украине, передает ТАСС.

"Нет, я хочу, чтобы он (президент РФ Владимир Путин. – Прим. ред.) заключил сделку", – сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов о возможном введении вторичных пошлин на нефть из России.

Трамп добавил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины на российскую нефть, но готов это сделать. Кроме того, американский лидер выразил уверенность в том, что Путин "выполнит свою часть сделки".

Ранее Трамп пообещал ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти, если Россия откажется заключить сделку о перемирии на Украине. По его словам, пошлины будут от 25 до 50%. При этом позже он добавил, что хотел бы избежать введения вторичных пошлин США против России.

Кроме того, американский лидер рассказал, что разозлился и взбесился из-за критики Путиным украинского президента Владимира Зеленского, добавив, что комментарии "попали не по адресу".