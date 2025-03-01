AHaber: Рабочая партия Курдистана объявила прекращение огня с Турцией

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Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о прекращении огня с турецким государством в ответ на соотвествующий призыв лидера организации Абдуллы Оджалана. Об этом сообщает телеканал AHaber со ссылкой на заявление руководящего комитета РПК.

"Мы согласны с содержанием призыва и заявляем, что с нашей стороны будем соблюдать и выполнять его требования. Объявляем о прекращении огня, начиная с субботы (1 марта. – Прим. ред.), – говорится в заявлении представителей Рабочей партии Курдистана.

Кроме того, курдские вооруженные отряды PYD ("Партии демократического союза") также сообщили о готовности сложить оружие при условии, что турецкие власти разрешат вести им политическую деятельность в Турции.

Между тем CNN Türk со ссылкой на источники отмечает, что, по мнению правительства Турции, роспуск РПК займет два-три месяца.

Оджалан, отбывающий пожизненное заключение, 27 февраля обратился к членам организации с призывом сложить оружие, прекратить вооруженную борьбу и самораспуститься. Обращение главы РПК зачитали представители прокурдской партии DEM, которые ранее посетили Оджалана в тюрьме.

Лидер организации также подчеркнул, что берет на себя "историческую ответственность" за данный призыв.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена положить конец деятельности террористических сепаратистских организаций в Сирии, которые должны или сложить оружие, или быть уничтожены.

В частности, Эрдоган отметил группировку "Исламское государство" (признана в РФ террористической и запрещена) и Рабочую партию Курдистана, которые, по его словам, угрожают выживанию Турции и Сирии.