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В Турции задержали 37 предполагаемых членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Еще 2 человека в ходе антитеррористической операции были нейтрализованы. Те пытались скрыться через границу в городе Агры, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Али Ерликая.

Турецкие правоохранители выявили предполагаемых членов партии в 15 провинциях страны, включая Стамбул. Ранее сообщалось, что всего в стране задержали 928 человек по подозрению в причастности к РПК. Также власти конфисковали 744 единицы незарегистрированного оружия, говорилось в сообщении турецкого МВД.

Антитеррористическая операция началась 3 октября и проходит по всей стране после попытки теракта, произошедшего утром в воскресенье. Два террориста 1 октября организовали взрыв возле здания МВД в Анкаре. В результате один боевик покончил жизнь самоубийством, а второй был нейтрализован. Также были ранены двое полицейских.

Позднее была установлена личность террориста, который устроил взрыв. Им оказался член запрещенной в Турции РПК. Сама партия также уже взяла на себя ответственность за попытку совершить теракт в центре столицы. Сразу после этих событий в Турции отчитались о воздушных ударах по объектам Рабочей партии Курдистана на севере Ирака.

Более 900 человек задержали по подозрению в причастности к терроризму в Турции