Лидер Рабочей партии Курдистана Оджалан призвал членов организации сложить оружие

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Лидер запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение, обратился к членам организации с призывом сложить оружие, прекратить вооруженную борьбу и самораспуститься.

Обращение главы РПК зачитали представители прокурдской партии DEM, которые ранее посетили Оджалана в тюрьме, сообщает ТАСС.

"Проведите свой съезд и примите решения об интеграции с государством и обществом, поскольку каждое современное сообщество и партия, не прекратившие свое существование насильственно, сделают это добровольно. Все группы (связанные с РПК. – Прим. ред.) должны сложить оружие, а РПК должна распуститься", – говорится в обращении лидера Рабочей партии Курдистана.

Оджалан также подчеркнул, что берет на себя "историческую ответственность" за данный призыв.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена положить конец деятельности террористических сепаратистских организаций в Сирии, которые должны или сложить оружие, или быть уничтожены.

В частности, Эрдоган отметил группировку "Исламское государство" (признана в РФ террористической и запрещена) и Рабочую партию Курдистана, которые, по его словам, угрожают выживанию Турции и Сирии.