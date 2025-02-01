Трамп отдал приказ нанести удар по одному из главарей ИГ в Сомали

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Президент США Дональд Трамп отдал военным приказ нанести точечный удар по одному из главарей группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Сомали. Об этом он сообщил на странице в своей соцсети Truth Social.

"Эти убийцы, которых мы обнаружили прячущимися в пещерах, угрожали Соединенным Штатам и нашим союзникам. <...> Послание ИГ и всем остальным, кто нападет на американцев, заключается в следующем: мы найдем вас и убьем!" – указал американский лидер.

Трамп также добавил, что в результате ударов было ликвидировано много террористов без нанесения вреда гражданским лицам.

В начале декабря прошлого года военные США нанесли несколько десятков авиаударов по более чем 75 целям на территории Сирии, в том числе по объектам ИГ. Удары были нанесены с целью не допустить активизации группировки в центральной Сирии на фоне смены власти в стране.

В ходе операции коалиции против террористов, которая проходила с 30 декабря 2024 года по 6 января 2025-го, погиб один боец сил международной коалиции под началом США, еще двое получили ранения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что Вашингтон намерен не допустить повторного появления ИГИЛ в Сирии.