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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы департамента защиты национальной государственности Службы безопасности страны (СБУ) Романа Семенченко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Причины увольнения в указе не уточняются. Тем не менее, по данным местных изданий, этот департамент занимается, в частности, вопросами защиты информационного пространства, а увольнение Семенченко произошло из-за ситуации со слежкой за журналистами проекта расследований Bihus.Info.

Так, в середине января в сети распространились записи скрытой съемки, на которых, предположительно, журналисты Bihus.Info употребляют наркотики. Глава проекта Денис Бигус уволил этих сотрудников, однако сообщил, что за ними следили и прослушивали в течение нескольких месяцев.

На фоне этого оппозиционные украинские политики обвинили режим Зеленского в слежке за журналистами, которые раскрывают факты коррупции, и потребовали реакции со стороны политического руководства.

Ранее журналист Такер Карлсон сообщил, что американский блогер Гонсало Лира, который с критикой высказывался в адрес Владимира Зеленского, умер в тюрьме на Украине.

Карлсон также заявил, что в Белом доме знали о пытках блогера, однако не предпринимали никаких действий, несмотря на его гражданство США.

В Госдепе США подтвердили гибель в украинской тюрьме Гонсало Лиры, однако отказались предоставлять дополнительную информацию, сославшись на необходимость уважать интересы семьи погибшего.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим, виновный в смертельных пытках над журналистом, будет нести ответственность за свою "неонацистскую сущность". Однако, по ее мнению, главным виновником в данной ситуации является Белый дом.

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