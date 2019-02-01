Эксперт оценил заявление об угрозе безопасности в Европе из-за выхода США из ДРСМД

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал заявление лидера фракции ЕП "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" Удо Булмана, который подверг сомнению безопасность в Европе после того, как Вашингтон приостановит выполнение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Солонников отметил, что Вашингтон делает "многополярный ход".
"Каждая сторона ищет на это какие-то свои ответы. Сейчас мы увидели его от Европы. Другое дело, что он был прогнозируемым и США, говоря о выходе, предполагали, что у европейских союзников может появиться своя точка зрения", – сказал Солонников в беседе с RT.
В Европарламенте ранее сочли, что безопасность Европы находится по угрозой из-за возможного выхода США из ДРСМД.
6 января министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию подтвердить приверженность ДРСМД. Он выразил мнение что ключ к сохранению договора находится у Москвы.
Маас также напомнил, что именно ДРСМД обеспечивал безопасность Европы в течение десятилетий.
В начале декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео поставил ультиматум, предоставив Москве 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" договора о РСМД.
Владимир Путин, в свою очередь, отметил стабилизирующую роль ДРСМД в мире и заверил, что Россия не нарушала договор.
Впоследствии заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон назвала условие сохранения ДРСМД. По ее словам, это возможно лишь в том случае, если Россия уничтожит крылатую ракету наземного базирования 9М729.
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