В МИД ФРГ заявили, что ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы

Фото: TASS/DPA/Kay Nietfeld

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал Россию подтвердить приверженность Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление министр сделал в интервью газете Welt am Sonntag.

"Ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы", − подчеркнул Маас. "Если Россия хочет сохранить договор, то она должна осуществить разоружение, которое поддается контролю", − пояснил он. Глава немецкого МИД также напомнил, что именно ДРСМД обеспечивал безопасность Европы в течение десятилетий.

При этом министр отметил, насколько сильно изменилась ситуация в мире с момента заключения договора. В связи с этим его участники "должны выработать новые правила транспарентности и контроля над вооружениями", считает Маас. В частности, он предложил "подключить к дебатам" Китай и Индию.

В конце декабря 2018 года в США назвали возможные ответные меры на мнимое "нарушение" Россией договора о РСМД. По словам военных аналитиков, речь идет о разработке и развертывании новых крылатых ракет с ядерными боеголовками или новых неядерных средств поражения, а также о ряде дипломатических шагов.