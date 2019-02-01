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15:18

В МИД назвали открытым вопрос уведомления США о выходе из ДРСМД

политика за рубежом

15:18

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вопрос, уведомят ли США Россию о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), остается открытым.

По его словам, в субботу Вашингтон приостановит выполнение обязательств в рамках договора.

"Но формального выхода 2 февраля не будет. Вопрос сейчас в том, пойдут ли американцы на следующее действие, то есть на передачу нам уведомления о том, что они все-таки выходят", – сказал Рябков в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, выход США из ДРСМД является неотвратимой перспективой.

Ранее Рябков заявил, что его встреча с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсоном не привела к продвижению по вопросу ДРСМД. Он отметил, что позиция США весьма жесткая, ультимативная.

По его словам, Москва продолжит работу и поиски решения, хотя сейчас сделать это будет сложнее.

В начале декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео поставил ультиматум, предоставив Москве два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" договора о РСМД. В противном случае, подчеркнул Помпео, американская сторона приостановит свои обязательства по договору.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил стабилизирующую роль ДРСМД в мире и заверил, что Россия не нарушала договор. Выход США из соглашения подстегнет гонку вооружений, предупредил президент РФ на расширенном заседании коллегии Минобороны 18 декабря.

Впоследствии заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон назвала условие сохранения ДРСМД. По ее словам, это возможно лишь в том случае, если Россия уничтожит крылатую ракету наземного базирования 9М729.

политика за рубежом

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