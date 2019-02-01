В МИД назвали открытым вопрос уведомления США о выходе из ДРСМД

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вопрос, уведомят ли США Россию о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), остается открытым.
По его словам, в субботу Вашингтон приостановит выполнение обязательств в рамках договора.
"Но формального выхода 2 февраля не будет. Вопрос сейчас в том, пойдут ли американцы на следующее действие, то есть на передачу нам уведомления о том, что они все-таки выходят", – сказал Рябков в интервью телеканалу "Россия-24".
По его словам, выход США из ДРСМД является неотвратимой перспективой.
Ранее Рябков заявил, что его встреча с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсоном не привела к продвижению по вопросу ДРСМД. Он отметил, что позиция США весьма жесткая, ультимативная.
По его словам, Москва продолжит работу и поиски решения, хотя сейчас сделать это будет сложнее.
В начале декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео поставил ультиматум, предоставив Москве два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" договора о РСМД. В противном случае, подчеркнул Помпео, американская сторона приостановит свои обязательства по договору.
Владимир Путин, в свою очередь, отметил стабилизирующую роль ДРСМД в мире и заверил, что Россия не нарушала договор. Выход США из соглашения подстегнет гонку вооружений, предупредил президент РФ на расширенном заседании коллегии Минобороны 18 декабря.
Впоследствии заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон назвала условие сохранения ДРСМД. По ее словам, это возможно лишь в том случае, если Россия уничтожит крылатую ракету наземного базирования 9М729.
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