Синоптики рассказали о самом холодном дне в мае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре погоды "Фобос" отметили, что 21 мая станет самым холодным днем месяца, сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, куда будут поступать порции густых облаков, осадков и полярного воздуха с температурным фоном почти на 10 градусов ниже климатической нормы, из-за чего грядущий день станет самым холодным в текущем мае", – отметили в центре.

Ранее москвичей предупредили о высокой вероятности появления сильного дождя и снега в столице до вечера 21 мая. В столичном управлении МЧС столичных жителей призвали соблюдать правила личной безопасности. О необходимости быть внимательными на дороге напомнил и городской Центр организации дорожного движения.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что ожидать теплую погоду в европейской части России до конца недели не стоит. По его словам, погода начнет соответствовать климатической норме конца мая лишь в следующий вторник.