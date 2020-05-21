Синоптики рассказали, когда тепло вернется в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца недели теплая погода не вернется в европейскую часть России.

По его словам, только во вторник, 26 мая наступит нормальная погода для конца мая – температура будет выше плюс 20 градусов

Он добавил, что в ближайшие дни в центральной части страны сохранится холодная погода с аномалией в шесть градусов ниже нормы, сообщает "Российская газета".

Вильфанд отметил, что повышаться температура начнет в воскресенье, 24 мая. В этот день воздух в Москве прогреется до 16 градусов.

Между тем в четверг, 21 мая в столичном регионе временами ожидается дождь со снегом и северо-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха составит 8-13 градусов, а атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 65 процентов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что с наступлением июня температура воздуха в столице поднимется до 20-25 градусов.