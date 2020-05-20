МЧС предупредило москвичей о сильном дожде и снеге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный дождь и снег ожидаются в столице в ближайшие часы с сохранением до конца четверга, 21 мая.

В МЧС по Москве призвали жителей региона к осторожности и соблюдать правила персональной безопасности.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) также рекомендовал водителям быть внимательными.

"Если можно отложить поездку, пожалуйста, отложите", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возобновили подачу тепла в квартиры из-за холодных погодных условий.