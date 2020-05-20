МЧС предупредило москвичей о сильном дожде и снеге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сильный дождь и снег ожидаются в столице в ближайшие часы с сохранением до конца четверга, 21 мая.
В МЧС по Москве призвали жителей региона к осторожности и соблюдать правила персональной безопасности.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) также рекомендовал водителям быть внимательными.
"Если можно отложить поездку, пожалуйста, отложите", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье возобновили подачу тепла в квартиры из-за холодных погодных условий.
"Это наш город": теплоснабжение Москвы перешло на летний режим работы