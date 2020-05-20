В Подмосковье возобновили подачу тепла в квартиры и на соцобъекты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Подмосковье возобновили подачу тепла в квартиры и на социальные объекты из-за холодных погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Подмосковья.
Отопление в дома подали по поручению губернатора области Андрея Воробьев. В ведомстве отметили, что котельным требуются сутки для запуска систем отопления, также необходимо некоторое время, чтобы наполнить систему.
"Тепло снова начало поступать в 100 % жилого фонда во всех муниципальных образованиях. Несмотря на то, что в ряде других муниципальных образований отопление запущено на отдельные объекты социальной сферы (здравоохранение и детские сады), а также в отдельные МКД, тепло придет во все дома и квартиры", – сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Москве и области перевели все системы теплоснабжения на летний режим работы. Во всех жилых домах и административных зданиях было отключено отопление.
При этом в Москве перенесены сроки отключения горячей воды. Данная процедура теперь стартует с 1 июня. По словам Петра Бирюкова, это на месяц позже обычного. При этом в медицинских учреждениях горячую воду отключать не будут вовсе.
Теплоснабжение Москвы перешло на летний режим работы
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