Погода в доме. Как правильно пользоваться обогревателями

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Центральную Россию ожидает пик похолодания в ближайшие дни, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Температура в Москве понизится до 9–10 градусов.

В связи с похолоданием и переходом систем теплоснабжения на летний режим работы многие москвичи используют дома бытовые обогреватели. Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов рассказал Москве 24, как правильно пользоваться данными приборами, чтобы избежать неприятных последствий.

Эксперт считает, что обогреватели необходимо приобретать исключительно в магазинах, где продавец предоставляет гарантию на изделие и имеет все необходимые разрешения на осуществление данной деятельности.

По его мнению, нельзя приобретать нагревательные приборы, бывшие в употреблении. "Приобретать такие изделия без магазинных гарантий достаточно опасно. Ведь непонятно, как они эксплуатировались", – заявил специалист.

Также Кузнецов не рекомендует включать несколько нагревательных приборов в одной комнате. Он объяснил, что данные изделия потребляют достаточно большое количество электроэнергии, в связи с этим проводка в доме может не выдержать напряжения.



Константин Кузнецов ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности При условии, что проводка сделана правильно. Если неправильно, то никакая возня с обогревателями вас не спасет. Короткое замыкание обязательно случится.

Эксперт заявил, что обогреватели не стоит устанавливать вблизи хранения легковоспламеняющихся предметов. Он привел в пример шторы.

"Очень часто случается, что штора накрывает обогреватель. Ее ткань собирает на себя много пыли, что является пожароопасной ситуацией. Она нагревается от приборов, и может произойти возгорание", – отметил Кузнецов.

Подобную меру предосторожности необходимо проявлять по отношению к горючим жидкостям. Нельзя ставить обогреватель рядом с емкостями с керосином, бензином и различными растворителями. Ведущий специалист подчеркнул, что это касается и крепких алкогольных напитков.



Константин Кузнецов ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Не оставлять нагревательные приборы без присмотра. Уезжая надолго из дома, не оставлять приборы включенными на полную мощность. Надолго – это на несколько дней. Не оставлять без присмотра – это значит наблюдать не реже чем раз в 12 часов.

Кузнецов советует регулярно осматривать прибор на предмет исправной работы. "Вас должны насторожить резкий, неприятный запах, который исходит от работающего прибора, неестественное нагревание корпуса прибора, а не самой нагревательной поверхности, появление искр и так далее", – рассказал специалист.

Эксперт напомнил, что ни в коем случае нельзя сушить одежду на обогревателях. Данный прибор не имеет устройства охлаждения. Он охлаждается за счет нагревания окружающего воздуха. Если блокировать это охлаждение вещами, тем более мокрыми, не пропускающими тепло, то может возникнуть перегрев прибора и, как следствие, его возгорание.

В "Фобосе" ранее рассказали, что в последнюю неделю мая в столицу придет летняя погода. Воздух станет прогреваться до 20–25 градусов. Сейчас среднемесячная температура превышает норму на 0,3 градуса, а в целом показатели весны на 2,1 градуса превысили обычные для этого времени года значения.

В Гидрометцентре считают, что температура в июне в Московском регионе не опустится ниже климатической нормы. В частности, днем столбики термометра будут останавливаться на отметке 20–25 градусов. При похолоданиях они могут опускаться до 4–9 градусов тепла, а днем может быть не больше 15 градусов.